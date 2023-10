Gattuso a identifié un gros problème à l’OM

Hugo Chirossel

Battu par l’AS Monaco samedi soir au Stade Louis-II, l’OM a concédé sa deuxième défaite consécutive après celle sur la pelouse du PSG. En ajoutant le match nul face à l’Ajax Amsterdam, les Olympiens ont encaissé 10 buts lors de leurs trois derniers matchs. Une défaillance défensive qui n’a pas échappé à Gennaro Gattuso.

Pour son premier match en tant qu’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso n’aura pas réussi de miracle. En déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco pour le compte de la septième journée de Ligue 1, les Olympiens ont concédé leur deuxième défaite en deux rencontres (3-2), après celle au Parc des Princes face au PSG le week-end dernier (4-0). Si l’on ajoute le match nul quelques jours plus tôt contre l’Ajax Amsterdam (3-3), l’OM a donc encaissé 10 buts lors de ses trois derniers matchs.

La défense, le gros chantier de Gattuso

Une fragilité défensive qui coïncide avec le départ de Marcelino et son fameux 4-4-2, et qui a forcément sauté aux yeux de Gennaro Gattuso. Comme indiqué par L’Équipe , le technicien italien l’a remarqué et c’est même le point sur lequel il a le plus insisté depuis son arrivée. Lors de l’échauffement avant le match contre l’AS Monaco, l’entraîneur de l’OM en a profité pour faire travailler la coordination des déplacements de ses quatre défenseurs.

Brighton et Le Havre avant la trêve

Gennaro Gattuso avait d’ailleurs insisté sur ce point en conférence de presse d’après match. Des consignes qui n’ont pas empêché l’OM d’encaisser une nouvelle fois trois buts lors de cette rencontre. Arrivé au sein d’un groupe en manque cruel de confiance, l’Italien devrait continuer à essayer d’améliorer la solidité défensive de son équipe dans les prochains jours. Il aura un peu plus de temps pour le faire lors de la trêve internationale, mais avant cela, l’OM doit négocier les réceptions de Brighton et du Havre.