Gattuso a déjà un casse-tête à gérer à l’OM

Premier match et première défaite pour Gennaro Gattuso. Pour ses grands débuts en Ligue 1, le technicien italien s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco ce samedi (3-2). Une première sortie loin d'être convaincante comme l'a souligné Daniel Riolo. Pour remonter la pente, le nouvel entraîneur de l'OM va devoir faire des choix, notamment sur le front de l'attaque.

Gennaro Gattuso n'a pas perdu de temps. Trois jours après son arrivée à Marseille, le technicien dirigeait son premier match sous les couleurs de l'OM. Mais la rencontre face à l'AS Monaco n'a pas été une partie de plaisir pour le club phocéen, défait sur la pelouse du Stade Louis II. Pour cette rencontre, Gattuso avait décidé d'aligner un 4-3-3 avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Mais comme le souligne Daniel Riolo, le Gabonais doit se méfier car l'ombre de Vitinha plane sur lui.





Gattuso face à un choix cornélien

« Le choix des hommes va être important dans les semaines à venir (…) Un problème va se poser. Parce que, oui il y a un attaquant à 32M€, mais il y a quelqu’un qu’ils ont pris et qui a été dans les vedettes du football européen ces dernières années, mais qui est certainement passé de l’autre côté de la colline. Reste à savoir s’il est dans la descente ou s’il est déjà dans le plat, de l’autre côté complet » a lâché Riolo sur RMC . Selon lui, Gattuso va devoir faire un choix même si Aubameyang semble favori en raison de son passé en Europe.

« C’est un petit casse-tête pour Gattuso »