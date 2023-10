Gattuso a réglé un problème de l’OM

Thomas Bourseau

Pour son baptême du feu en tant qu’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a été battu à Louis II par l’AS Monaco (3-2). Néanmoins, le pressing marseillais insufflé par le champion du monde 2006 n’est pas passé inaperçu comme Rio Mavuba l’a relevé. Gattuso a réglé le problème de l’OM selon lui.

Depuis le début de la saison, l’OM a encaissé pas mal de buts. En attestent la claque face au PSG la semaine dernière (4-0), ou bien face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3) ou encore plus tôt dans la saison avec Marcelino face à Metz (2-2) ou au Panathinaïkos (2-2).

L’OM défend et concède beaucoup

Marcelino a claqué la porte de l’OM en milieu de semaine dernière et l’intérim de Jacques Abardonado a pris fin cette semaine avec la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. Malgré les 3 buts encaissés par l’OM à Louis II samedi soir face à l’AS Monaco (3-2), Rio Mavuba a relevé un point important qui faisait défaut à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison.

«Une libération», un joueur de l’OM se lâche après son calvaire https://t.co/iDNbj24IMl pic.twitter.com/U6Gya44pTa — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«On revoit un OM qui défend en avançant»