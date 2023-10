Pogba vit un cauchemar, ce n’est pas terminé ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, la situation de Paul Pogba est très compliquée. Le Français est très souvent blessé, et dernièrement une nouvelle mauvaise nouvelle est tombée, il a été contrôlé positif à la testostérone. La Juventus attend la contre-expertise avant de prendre une décision, mais la vieille dame serait déjà en train de chercher un remplaçant au champion du monde.

Le 8 juillet 2022, la Juventus officialisait le retour de Paul Pogba. Le Français sortait d'une expérience très mitigée à Manchester United, et il devait se relancer en Italie, dans un club qui l'a vu éclore au haut niveau. Mais malheureusement, plus d'un an plus tard, le champion du monde est au plus mal.

Pobga est suspecté de s'être dopé

Depuis son retour à la Juventus, Paul Pogba n'a disputé que douze matches, avec le club italien. Le milieu de terrain est très fragile, et il est souvent blessé. À peine il revient à la compétition qu'il se blesse à nouveau. Mais dernièrement ce n'est pas pour une blessure que le champion du monde fait parler de lui, mais pour une affaire de dopage. En effet, ce dernier serait suspecté d'avoir pris de la testostérone.

La Juventus chercherait déjà un remplaçant à Pogba