Real Madrid : La presse italienne balance le plan B pour Mbappé

Depuis le printemps 2022, le Real Madrid semble avoir des gros doutes concernant Kylian Mbappé. Sa prolongation au Paris Saint-Germain n’a toujours pas été totalement digérée et si un départ libre en juin 2024 est évoqué, les Madrilènes ne souhaitent pas revivre une désillusion et prépareraient donc une option alternative afin de frapper un gros coup pour le prochain mercato estival.

Le départ de Karim Benzema a laissé un grand vide au Real Madrid et ce n’est pas Joselu qui va pouvoir le combler. En Espagne on pensait que cette place était réservée à un certain Kylian Mbappé, qui a d’ailleurs passé une grande partie de l’été à batailler avec le PSG pour son avenir.

Le Real Madrid se méfie

Il semble toujours y avoir quelque chose entre Mbappé et le Real Madrid, mais la tendance ne semble plus aussi forte que par le passé. Certes une arrivée libre l’été prochain serait une grande revanche pour les Merengue , qui semblent pourtant craindre un nouveau désastre avec une prolongation in extremis de la star française.

Osimhen plutôt que Mbappé ?