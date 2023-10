Le PSG veut s’offrir une star, ça s’annonce grandiose

Axel Cornic

Les prochains mois s’annoncent bouillants pour Victor Osimhen, qui est en conflit ouvert avec la direction du Napoli à cause d’évènements récents. Plusieurs clubs seraient sur les traces de la star nigérienne de 24 ans comme le Paris Saint-Germain, mais également le Real Madrid et Chelsea, sans oublier certaines écuries d’Arabie Saoudite.

C’est une affaire qui secoue les Champions d’Italie en titre. Star du Napoli et de la Serie A, Victor Osimhen a vu le service communication de son club publier sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos controversées, limite racistes pour certains observateurs. Un accident qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux parties, qui pourraient désormais se séparer.

Il l’annonce, un renfort de taille va venir aider le PSG https://t.co/pd7ullnMPv pic.twitter.com/infrs3JEmY — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Entre Osimhen et le Napoli, rien ne va plus

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , un départ de Victor Osimhen se précise de plus en plus. Son contrat se termine en effet en juin 2025 et les récentes tensions ont fait capoter les négociations pour une prolongation, qui semble désormais être devenu un lointain mirage. Le président Aurelio De Laurentiis multiplie les contacts avec le clan Osimhen, mais pour le moment il n’aurait pas reçu la moindre réponse encourageante. S’il ne veut pas prendre le risque de le perdre gratuitement, il faudra le vendre dans moins d’un an… à un prix qui semble d’ailleurs dégringoler.

« Avec cette offre, vous ne pouvez vous acheter qu'un pied d'Osimhen »

Un changement radicale pour celui qui pensait il y a encore quelques mois pouvoir vendre sa star à prix d’or. Après une offre de 200M€ d’Al Hilal, il avait en effet laissé entendre que Victor Osimhen pouvait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du football. « Avec cette offre, vous ne pouvez vous acheter qu'un pied d'Osimhen » aurait répondu De Laurentiis au club saoudien. « Pour l'année prochaine, je pense que vous serez en mesure d'offrir 500 millions et nous examinerons probablement votre offre, mais je répète : ''peut-être'' ».

Le PSG à la lutte avec le Real Madrid et Chelsea