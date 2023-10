En crise, l’OM fait appel à un champion du monde

Arnaud De Kanel

Marcelino n'aura donc pas résisté au contexte marseillais. A peine deux mois après son arrivée, le coach espagnol a démissionné de son poste d'entraineur alors que l'OM est en pleine crise. Après la folle rumeur Christophe Galtier, Pablo Longoria s'est finalement orienté sur Gennaro Gattuso. Le champion du monde 2006 doit redresser la barre du navire olympien.

Suite à la démission d'Igor Tudor, l'OM avait décidé de confier les clés de la maison à Marcelino. Très contesté pour ses débuts, l'Espagnol a sombré face à la pression des supporters marseillais et il a présenté sa démission il y a presque deux semaines. Plongé dans une crise, l'OM a fait appel à Gennaro Gattuso. Champion du monde en 2006 avec l'Italie, l'ancienne gloire de l'AC Milan va relever l'un des plus gros défis de sa carrière d'entraineur.

«Gennaro est l'homme de la situation»

Jeudi dernier, Gennaro Gattuso a été présenté à la presse. Ce choix a beaucoup fait parler au vu des passages contrastés du champion du monde italien dans ses anciens clubs, mais Pablo Longoria voit en lui l'homme idéal pour redresser l'OM. « J'ai confiance dans le fait que Gennaro est l'homme de la situation, il a bien analysé l'équipe. J'ai été impressionné par ses solutions potentielles. On doit simplement appeler à l'unité (avec les supporters). Quand tout le monde va dans la même direction, c'est plus facile pour travailler. A Valence, je connais ce club par coeur, pour moi l'équipe était l'une de celles qui pratiquaient le meilleur football. Ce qu'il peut apporter, il va donner de l'énergie, de la confiance et de la personnalité. C'est l'homme de la situation pour mettre tout le monde en confiance », lâchait le président de l'OM. Et ça tombe bien car Gattuso n'a pas peur du contexte.

«J'ai conscience de la situation»