L’OM boucle le transfert d’un crack, les coulisses dévoilées

Thibault Morlain

A 16 ans, Enzo Sternal est aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à l’OM. S’il fait actuellement ses gammes au sein des équipes de jeunes, son nom résonne de plus en plus sur la Canebière. C’est en 2022 que l’OM a recruté Sternal, allant le chiper à Nancy. Un transfert sur lequel est revenu Mathieu Seckinger, à l’origine de cette opération.

Cela fait maintenant plusieurs années que le centre de formation de l’OM est pointé du doigt. Peu de joueurs ont réussi à exploser en équipe première en sortant des équipes de jeunes. Mais voilà qu’un talent pourrait faire exception dans les mois à venir : Enzo Sternal. A 16 ans, il brille actuellement chez les jeunes de l’OM, lui qui est arrivé de Nancy à l’été 2022.

« L’information qu’on a, c’est qu’il peut y avoir une possibilité »

Pour le podcast L’avenir leur appartient, Mathieu Seckinger s’est confié sur les coulisses du transfert d’Enzo Sternal à l’OM. A l’origine de cette opération, il a alors expliqué : « Techniquement, il n’était pas forcément dans mon périmètre d’action car il était jeune et j’observais plutôt les plus vieux. Maintenant, ma proximité et la connaissance de ce garçons ont fait que je me suis impliqué dans ce dossier. Ce qu’il se passe, on sait qu’il y a peut-être une problématique à Nancy par rapport à la situation du club, à la situation d’Enzo. Forcément, il peut être amené à bouger. L’information qu’on a, c’est qu’il peut y avoir une possibilité. Ce n’est pas nous les premiers qui faisons la démarche, un autre club français (OL) fait plus de démarches. Moi j’avais juste mis une sorte de veille. Avec cette veille là, on a l’information et on rentre dans le dossier ».

« L’OM était le club qui était fait pour lui »