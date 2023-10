L’OM flambe sur le mercato, l’échec est total ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, Pablo Longoria n’a pas hésité à s’activer de manière importante sur le mercato en chamboulant une nouvelle fois l’effectif de l’OM. Cependant, cette stratégie peine à porter ses fruits comme en témoigne le début de saison poussif des Marseillais. Roland Courbis ne cache d’ailleurs pas son inquiétude.

Cet été, l'OM a une nouvelle fois animé le mercato estival. Pablo Longoria a chamboulé l'effectif marseillais comme il sait si bien le faire, mais pour le moment, cela ne porte pas ses fruits. Et Roland Courbis ne cache pas son scepticisme face à la stratégie de Longoria.

Mercato : Griezmann à l’OM, la réponse déjà connue ? https://t.co/bPw7LlA4l9 pic.twitter.com/gPSj1bAuPY — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Courbis pas convaincu par le mercato de l'OM

« Mon inquiétude, c’est un match contre Monaco qui s’est pris une droite dans la gueule contre Nice, avec trois joueurs extraordinaires absents et que tu ouvres le score dès la première minutes, mais il te faut quoi pour retrouver cette confiance ? Quand je vois ce scénario et que tu perds quand même et bien je me demande s’il ne manquera pas tout simplement du talent à cette équipe… », constate dans un premier temps l’ex-coach de l’OM.

A part Lodi, Courbis estime que l'OM ne s'est pas renforcé