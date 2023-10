Mercato : Le PSG se trompe avec cette recrue

Alexis Brunet

Le PSG a beaucoup changé cet été, avec l'arrivée à sa tête de Luis Enrique. Le technicien espagnol n'a pas tardé à imprégner le club de la capitale de ses idées, notamment une possession très importante. Pourtant cette caractéristique parisienne ne serait pas bénéfique à Randal Kolo Muani, selon un ancien coéquipier de l'attaquant. Cela ne permettrait pas d'utiliser ses qualités dans la profondeur notamment.

Après seulement une saison commune, Christophe Galtier et le PSG ont décidé de se séparer. Le technicien français n'a pas eu les résultats escomptés, et les dirigeants parisiens ont donc choisi de tourner la page, alors que ce dernier disposait encore d'une année de contrat. C'est Luis Enrique qui a débarqué pour prendre la succession de l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Le coach passé par le FC Barcelone était libre, depuis la fin de son expérience sur le banc de l'Espagne.

Luis Enrique adepte du jeu de possession

Avec Luis Enrique, le PSG a mis la main sur un entraîneur d'expérience, ayant déjà remporté la Ligue des Champions, en 2017, avec le FC Barcelone. Il n’a pas fallu longtemps au nouveau coach parisien pour réussir à appliquer certains de ses préceptes avec son équipe. Le club de la capitale a notamment une grosse possession à chaque match, ce qui est caractéristique de Luis Enrique. Cela s'était notamment vu à la Coupe du monde avec l'Espagne, ou bien encore avec le Barça.

La possession n'arrange pas Kolo Muani