PSG : Il annonce le prochain club de Mbappé, la surprise est totale

Pendant longtemps, on a cru que seulement deux choix s'offraient à Kylian Mbappé : le PSG ou le Real Madrid. Mais à en croire la presse saoudienne, le joueur tricolore pourrait, tout simplement, quitter l'Europe la saison prochaine pour rejoindre la Saudi Pro League. Il y a quelques semaines, Al-Hilal avait proposé une somme XXL pour le recruter.

Alors que la saison vient de débuter, les questions autour de la situation contractuelle de Kylian Mbappé ont été reléguées au second plan. Pourtant, la situation demeure flou et nul ne sait ce qui adviendra du joueur dans les prochains mois, pas même Nasser Al-Khelaïfi. Lors d'un entretien à la presse polonaise, le président du PSG s'est contenté du minimum. « Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir. Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille » a confié le responsable qatari.

L'avenir de Mbappé s'écrit en pointillé

Sauf que les signaux ne sont pas positifs. Il y a quelques mois, le joueur a fait savoir qu'il ne prolongerait pas l'option de prolongation d'un an supplémentaire présente dans son contrat. Au sein du PSG, on a soupçonné un accord tacite avec le Real Madrid pour un transfert en 2024. Hasard ou pas, Marca a indiqué que le club espagnol se préparait à passer à l'action dans ce dossier Mbappé. Mais à en croire la presse saoudienne, il y aurait un invité surprise.

Mbappé annoncé... en Arabie Saoudite

A en croire le journaliste Abdulaziz Al-Mursal, Mbappé ne restera pas au PSG. Il ne s'engagera pas, non plus, avec le Real Madrid. Selon lui, le joueur français évoluera en Arabie Saoudite la saison prochaine. Une information surprenante alors que le champion du monde 2018 avait refusé une offre de 300M€ cet été de la part d'Al-Hilal.