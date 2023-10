Le PSG a tranché pour le transfert de sa pépite

Thibault Morlain

Ayant multiplié les recrues lors du dernier mercato estival, le PSG est notamment parti récupérer Xavi Simons au PSV Eindhoven. Prêté dans la foulée au RB Leipzig, le Néerlandais est de nouveau un joueur du PSG, et ce jusqu'en 2027. Mais pourrait-on s'attendre à un futur transfert de Xavi Simons ? Les rumeurs sont nombreuses à ce sujet...

Censé retourner au PSG à l'issue de son prêt au RB Leipzig, Xavi Simons anime d'ores et déjà le marché des transferts. En effet, plusieurs clubs seraient intéressés par le milieu offensif néerlandais. Alors que Leipzig aimerait conserver Xavi Simons au-delà de cette saison, Manchester City et le FC Barcelone penseraient à recruter le Parisien.

Xavi Simons n'est pas à vendre

Le prêt de Xavi Simons ne disposant pas d'option d'achat, c'est bien le PSG qui aura le dernier mot pour le Néerlandais. Quid alors de son avenir ? A en croire les informations de 90min , un futur transfert ne serait pas à l'ordre du jour. Le PSG l'aurait fait savoir aux intéressés, Xavi Simons n'est pas à vendre.

« Personne ne sait ce qui arrivera dans quelques mois »