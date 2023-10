Le PSG attend deux retours !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Humilié sur la pelouse de Newcastle (1-4), le PSG a de nouveau confirmé un manque de créativité dans l'entrejeu. Ce qui relance les débats sur le transfert de Marco Verratti. Néanmoins, le club de la capitale estimerait que ces joueurs sont présents dans l'effectif. Il s'agit de Marco Asensio et Lee Kang-In. Mais ces deux joueurs sont indisponibles et leur retour est très attendus.

Pour affronter Newcastle, Luis Enrique avait décidé d'aligner une nouvelle fois un schéma à quatre attaquants. Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont tous débuté la rencontre. Un choix qui n'a pas porté ses fruits, bien au contraire puisque le PSG a lourdement chuté sur la pelouse des Magpies (1-4), relançant le débat sur le manque de créativité dans le cœur du jeu, notamment depuis le départ de Marco Verratti, qui a rejoint Al-Arabi au Qatar. C'est la raison pour laquelle, les absences de Marco Asensio et Lee Kang-In se font cruellement ressentir comme le souligne Marc Mechenoua, journaliste du Parisien .

Cette recrue du PSG a vécu un cauchemar https://t.co/AXRDQrZ2ag pic.twitter.com/zWwA3ypaW4 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«Cette équipe du PSG manque quelque peu de créativité»

« Cette équipe du PSG manque quelque peu de créativité mais paradoxalement elle a pourtant deux joueurs qui ont le profil. Marco Asensio peut aider dans ce secteur et surtout Kang-in Lee qui a justement été recruté au milieu pour apporter de la créativité. Problème : aucun n'est disponible puisque le premier est blessé et le second va disputer la finale des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud qui a lieu le 7 octobre », assure-t-il dans un live pour Le Parisien.

Les retours d'Asensio et Lee Kang-In sont très attendus