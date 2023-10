Le PSG sur le point de s'éviter une énorme galère ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au PSG pour environ 22M€, Lee Kang-In a très peu été disponible depuis le début de saison. D'abord handicapé par une blessure, l'ancien joueur de Valence est actuellement retenu en Chine pour disputer les Jeux Asiatiques. Il faut dire que l'enjeu est de taille puisque s'il décroche la médaille d'or avec la Corée du Sud, Lee Kang-In pourrait être exempté de service militaire. Et c'est bien parti.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 22M€ pour recruter Lee Kang-In en provenance de Majorque. Mais pour le moment, Luis Enrique n'a pas vraiment eu l'occasion d'utiliser son joueur. D'abord blessé, le Sud-Coréen a ensuite été retenu par sa sélection, et il est désormais en Chine pour disputer les Jeux Asiatiques.

Lee Kang-In en finale des Jeux Asiatiques

Et pour le moment, tout se passe bien pour Lee Kang-In puisque les U23 de la Corée du Sud ont dominé l'Ouzbékistan U23 2 buts à 1 et se qualifient donc la finale du tournoi où il défieront le Japon samedi. Un match que le PSG scrutera avec une attention toute particulière.

Un dernier match pour éviter une absence de... 21 mois !

Et pour cause, si Lee Kang-In remporte la médaille d'or, il sera exempté du service militaire obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 28 ans en Corée du Sud, et qui dure... 21 mois ! Cela serait donc un sacré coup dur pour le joueur, mais également pour le PSG qui perdrait son joueur quasiment deux saisons. Par conséquent, une victoire contre le Japon dimanche sera cruciale si Lee Kang-In veut imiter son compatriote Heung-min Son, qui avait remporté les Jeux Asiatiques en 2018.