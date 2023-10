Le plan du PSG se déroule sans accroc pour cette recrue

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, les U-23 de la Corée du Sud se sont imposés (0-2) face aux jeunes de la Chine en quarts de finale des Jeux Asiatiques. Une compétition à laquelle prend part la nouvelle recrue du PSG Kang-In-Lee. Récemment revenu de blessure, le joueur de 22 ans ne joue pas intégralement les rencontres jusqu'à maintenant en raison d'un accord entre le club parisien et le staff médical coréen. D'ailleurs, le beau parcours des Guerriers Taeguk pourrait sourire au PSG. Explications.

Arrivé cet été au PSG en provenance de Majorque contre 22M€, Kang-In-Lee aura connu des débuts compliqués à Paris. Titulaire lors des deux premières rencontres de championnat (face à Lorient et Toulouse), le joueur de 22 ans s'était rapidement blessé au quadriceps gauche. De retour dans le groupe parisien, le Coréen était entré en jeu face au Borussia Dortmund (2-0) le 19 septembre dernier, avant de rejoindre sa sélection. Convoqué avec les U-23 de la Corée du Sud afin de disputer les Jeux Asiatiques, Kang-In-Lee retrouve des sensations.

Le PSG confirme des discussions pour le transfert d'une star https://t.co/ObK97r7jCJ pic.twitter.com/PUqgKwtprC — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Tout se passe comme prévu pour Kang-In-Lee

Alors que ce dimanche, les Guerriers Taeguk se sont imposés face à la Chine (0-2) en quarts de finale, Kang-In-Lee n'a disputé que 29 minutes de jeu lors de cette rencontre. Car le PSG s'est mis d'accord avec le staff médical coréen sur un point : le joueur ne doit pas bénéficier d'un temps de jeu trop important lors de ces Jeux Asiatiques, afin d'éviter tout risque de rechute après la blessure au quadriceps de Kang-In-Lee. Après avoir disputé 35 minutes face au Bahreïn (victoire 3-0), puis 59 minutes face au Kirghizstan (victoire 5-1), le joueur du PSG retrouve progressivement des sensations.

Kang-In-Lee pourrait éviter un long service militaire