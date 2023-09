Frayeur pour un joueur du PSG, il sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent durant quelques semaines en raison d’une blessure au quadriceps gauche, Kang-In Lee a rejoint la sélection sud-coréenne pour disputer les Jeux asiatiques. Mais alors qu’il disputait son premier match dimanche, le joueur du PSG est sorti prématurément, laissant craindre un nouveau pépin physique. La réalité est cependant différente.

Alors que Kang-In Lee a retrouvé les terrains mardi avec le PSG en entrant en jeu face à Dortmund (2-0), Luis Enrique va encore devoir se passer des services du Sud-Coréen quelques semaines, ce dernier ayant déjà raté plusieurs matches en raison d’une blessure au quadriceps gauche. Le numéro 19 du PSG dispute en effet les Jeux asiatiques avec les U23 de sa sélection.

Frayeur pour Kang-In Lee

Et alors qu’il jouait son premier match de la compétition ce dimanche contre le Bahreïn (4-0), Kang-In Lee a été remplacé par son entraîneur à la 36e minute de jeu, de quoi s’interroger sur son état physique. Il a finalement été révélé quelques minutes plus tard que cette sortie prématurée était le fruit d’un accord entre le PSG et la sélection sud-coréenne. Kang-In Lee a d’ailleurs rassuré sur son état après la victoire des siens.

« J'ai bien récupéré »