Il coule avec le PSG, son bourreau prend sa défense

Axel Cornic

Titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain ce mercredi, Gianluigi Buffon a vécu une mauvaise soirée face à Newcastle (4-1). Certains observateurs assurent qu'il est l’un des principaux coupables de ce naufrage en Ligue des Champions, mais l’Italien peut compter sur le soutien de son compatriote et ancien coéquipier Sandro Tonali.

Il y a un peu plus d’un an, Christophe Galtier décidait d’installer Gianluigi Donnarumma au poste de gardien, écartant notamment un certain Keylor Navas. Mais depuis, l’ancien de l’AC Milan n’a pas vraiment convaincu et ne fait toujours pas l’unanimité, avec les critiques qui reviennent régulièrement. Pour ne rien arranger son concurrent costaricien est revenu et la possibilité de le voir lui passer devant est évoquée.

PSG : Luis Enrique se fait fracasser, Didier Deschamps s’en mêle https://t.co/ybPcauccbr pic.twitter.com/DbLCqjLlOM — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« Donnarumma a fait deux miracles en première mi-temps »

Ce n’est pas le match de ce mercredi face à Newcastle en Ligue des Champions, qui va faire taire les critiques. Donnarumma est notamment retenu coupable du troisième but de Sean Longstaff, coéquipier d'un certain Sandro Tonali qui est monté au créneau après le match, pour défendre le gardien du PSG « Donnarumma a fait deux miracles en première mi-temps, mais ensuite on a marqué deux buts » a expliqué le milieu, au micro de Sky Sport Italia .

« Donnarumma est fort et il l'a montré »