Messi, Neymar, Mbappé... L'histoire se répète au PSG

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG s’est lourdement incliné sur la pelouse de Newcastle (4-1) en Ligue des Champions. Le club parisien a sombré face à l’intensité des Magpies, alors que certains choix tactiques ont été pointés du doigt. Pour Fabrice Pancrate, Luis Enrique fait face à un problème récurrent à Paris, et ce malgré les départs de Lionel Messi et de Neymar.

Le PSG serait-il déjà dans le doute ? Quelques jours seulement après un nul décevant sur la pelouse de Clermont (0-0), les Parisiens n’ont clairement pas réussi à se rassurer ce mercredi face à Newcastle. À St James’Park, Kylian Mbappé et les siens ont été assommés par l’intensité des Magpies , sans pouvoir offrir de véritable résistance.

Le PSG n’y arrive pas malgré les départs de Messi et de Neymar

Pire pour Paris, le quatuor d’attaque aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique n’a jamais réussi à se trouver. Alors que le PSG était régulièrement pointé du doigt pour le manque d’équilibre produit par son trio offensif de l’époque composé de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, la performance des quatre attaquants parisiens face à Newcastle n’apporte pas plus de garanties... C’est en tout cas ce qu’affirme l’ancien avant-centre du PSG (2004-2009) Fabrice Pancrate.

« On se rend compte que chaque entraîneur rencontre le même problème »