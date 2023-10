Cette recrue du PSG a vécu un cauchemar

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a été étrillé par Newcastle au St James' Park. Lors de ce rendez-vous de Ligue des Champions, Randal Kolo Muani est passé totalement à côté de son match. En effet, l'attaquant français n'a touché que 24 ballons et il a provoqué indirectement le troisième but des Magpies.

Pour son deuxième match de groupes en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à Newcastle au St James' Park. Après sa victoire convaincante contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale a sombré face aux Magpies (4-1).

9 ballons perdus sur 24 pour Kolo Muani

Titularisé sur l'aile gauche dans le 4-2-4 de Luis Enrique, Randal Kolo Muani était presque invisible lors du choc entre le PSG et Newcastle. Et le peu de fois où elle avait le ballon dans ses pieds, la recrue estivale parisienne n'a pas réussi à amener du danger dans la défense des Magpies , bien au contraire.

Kolo Muani remplacé après une erreur