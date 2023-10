Un gros coup de Deschamps avec un joueur du RC Lens ?

Pierrick Levallet

D'ici l'Euro, Didier Deschamps pourrait bien réserver quelques surprises en équipe de France. Plusieurs cracks commencent à frapper à la porte des Bleus, dont Elye Wahi. Ayant offert la victoire au RC Lens contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi (2-1), l'attaquant de 20 ans pourrait même être amené à remplacer Olivier Giroud en sélection.

Le 13 et le 17 octobre, l’équipe de France affronte les Pays-Bas et l’Écosse. Et pour y faire face, Didier Deschamps est parti sur du classique dans sa liste. Mais d’ici l’Euro, qui débutera le 14 juin 2024, le sélectionneur des Bleus pourrait bien réserver quelques surprises en équipe de France puisque plusieurs cracks commencent à montrer le bout de leur nez.

Plusieurs cracks postulent auprès de Deschamps

Warren Zaïre-Emery flambe avec le PSG depuis le début de saison, Mathys Tel impressionne au Bayern Munich, et Elye Wahi fait également parler de lui. Transféré au RC Lens cet été, l’attaquant de 20 ans fait face à quelques difficultés. Il a néanmoins offert la victoire aux Sang et Or contre Arsenal en Ligue des champions ce mardi (2-1). Et s’il confirme son potentiel, il pourrait bien être amené à remplacer Olivier Giroud en équipe de France à l’avenir.

Wahi pour remplacer Giroud en équipe de France ?