Surprise, il veut voler un crack à l’équipe de France

Agé de 18 ans, Mathys Tel fait parler de lui en Allemagne. L'attaquant monte en puissance avec le Bayern Munich et a récemment été appelé par Thierry Henry pour participer aux prochains matches de l'équipe de France espoirs. Mais Rudi Völler espère bien tenter le coup et obtenir la naturalisation de l'attaquant, qui aura le dernier mot.

« L'équipe de France est dans ma tête parce que c'est ma nation et mon pays » confiait Mathys Tel en septembre dernier. Pour l'heure, l'attaquant du Bayern Munich va découvrir l'équipe de France espoirs dirigée par Thierry Henry. Mais Didier Deschamps garde un œil sur Mathys Tel, auteur de six buts cette saison toutes compétitions confondues.

Deschamps envoie un message à Tel

« Il a une très bonne efficacité par rapport à son temps de jeu. Il a cette capacité à être décisif quand il rentre. J'espère pour lui qu'il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible, de commencer les matchs. Ce qu'il fait est intéressant. Il a cette capacité à se montrer décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentifs mais il y a des étapes à franchir » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Mais Deschamps va devoir se méfier. Car l'Allemagne compte convaincre Tel, présent en Bundesliga depuis juillet 2022, de défendre les couleurs de Mannschaft.

L'Allemagne va tenter le coup