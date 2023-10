Deschamps l'annonce, l'équipe de France a «le meilleur au monde»

La rédaction

Depuis l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris, c'est Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan qui a pris la relève. Et avec brio puisqu'en match officiel, le portier français n'a toujours pas encaissé de but depuis cette prise de pouvoir. Ses performances impressionnent et font même dire à Didier Deschamps que c'est le meilleur gardien du monde.

ce week-end a été mouvementé pour Mike Maignan. Le gardien de l'AC Milan a été expulsé face au Genoa et Alberto Zangrillo, le président du Genoa a qualifié après la rencontre la sortie du portier français « d'assassine . » L'ancien Lillois a été remplacé avec brio par Olivier Giroud, auteur d'une parade incroyable à la 104ème minute.

Maignan n'a toujours pas encaissé de but en match officiel

Si l'on compte seulement les matchs officiels depuis que Mike Maignan a pris la suite d'Hugo Lloris, le portier milanais n'a encaissé aucun but. Face aux Pays-Bas (4-0), l'Irlande (1-0 et 2-0) et la Grèce (1-0), Mike Maignan a réussi à garder sa cage inviolée, avec notamment un penalty arrêté face aux Pays-Bas et une parade exceptionnelle en Irlande dans les dernières secondes...

Algérie : L'équipe de France snobée ? Il interpelle ce joueur https://t.co/sKg9SWcGKA pic.twitter.com/vZH4VYQgnc — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Maignan, meilleur gardien du monde selon Deschamps