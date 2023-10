Incroyable, une star des Bleus fait le buzz avec ce geste

Jean de Teyssière

La fin du match entre le Genoa et l'AC Milan aura offert un drôle de scénario. Alors que l'AC Milan menait 1-0, Mike Maignan, le portier milanais, est sorti dangereusement et s'est fait expulser à la 99ème minute de jeu. Les Milanais n'ayant plus de changement disponible, c'est Olivier Giroud qui a pris les gants et qui a sauvé les siens en toute fin de match à la 104ème minute de jeu grâce à une incroyable parade. Même lui n'en revenait pas à la fin du match.

On se souvient de Mamadou Sakho qui prend les gants du gardien du PSG face à Lorient, Dani Alves ou encore Nicolas de Préville, qui ont aussi joué à ce poste pour dépanner. Place désormais à Olivier Giroud, qui a pris la place de Mike Maignan suite à son expulsion, et qui a marqué les esprits.

Giroud, gardien malgré lui

Le match entre le Genoa et l'AC Milan (0-1) s'est terminé bien après la 90ème minute puisque le coup de sifflet final a été donné à la 106ème minute. Olivier Giroud a été gardien de but durant presque 10 minutes suite à l'expulsion de Mike Maignan et a très bien tenu son rang, en étant même l'auteur d'une sortie remarquable.

Tweet pas risqué Giroud au cage tabasse l’horrible Onana pic.twitter.com/yarLtpmDVw — RTF (@RTFcmoi) October 7, 2023

«Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière»