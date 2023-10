Thierry Henry avait prévenu pour le carton du RC Lens !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur d'Arsenal à la surprise générale mardi soir en Ligue des Champions, le RC Lens a fait sensation. Et Thierry Henry, grande légende des Gunners et toujours consultant à la télévision anglaise, avait pourtant averti du danger lensois avec ce déplacement à Bollaert.

Emmené par un Elye Wahi des grands soirs, auteur d'une passe décisive et d'un but, le RC Lens est finalement venu à bout d'Arsenal mardi soir en Ligue des Champions (2-1). Dans une ambiance volcanique à Bollaert, les hommes de Franck Haise ont réussi à renverser la vapeur après l'ouverture du score des Gunners , et Thierry Henry était aux premières loges. Le sélectionneur de l'équipe de France espoirs, toujours consultants pour CBS Sports , avait d'ailleurs averti sur la force de frappe du RC Lens.

« Je vous avais dit... »

Au micro de la chaine anglaise, l'ancien buteur légendaire d'Arsenal a analysé la défaite de son club de coeur face au RC Lens : « Je vous avais dit que Lens était un endroit difficile. Ils mettent de la pression avec leurs latéraux, ils ne te laissent pas jouer à l’intérieur, l’ambiance est géniale. C’est un endroit dur pour gagner. C’est exactement ce qui nous est arrivés, à Arsenal. A l’extérieur en Europe, rien n’est facile », confie Thierry Henry, qui avait donc anticipé un grand match de la part des Lensois et de son protégé chez les Bleuets, Elye Wahi.

« Je ne suis pas surpris »