Deschamps pousse un coup de gueule, c'est inattendu

Alors que la FIFA a officialisé que l'organisation de la Coupe du monde 2030 se ferait entre six pays et trois continents, Didier Deschamps ne cache pas son inquiétude. Le sélectionneur des Bleus n'a pourtant pas l'habitude de prendre position aussi fermement dans un cadre qui ne concerne pas directement l'aspect sportif.

C'est officiel depuis quelques jours, la FIFA a décidé que la Coupe du monde 2030 se déroulerait sur six pays et trois continents différents. Pour le centenaire du Mondial, le match d'ouverture se déroulera, comme en 1930, en Uruguay, tandis que deux autres matches se dérouleront en Argentine et au Chili. Les trois premières rencontres de la Coupe du monde seront donc en Amérique du Sud, et tout le reste sera à répartir entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Le format, qui implique désormais 48 équipes, provoquera également l'allongement de la compétition qui passer de quatre à cinq semaines et demie.

Deschamps s'agace de la Coupe du monde 2030

Sur le papier, cette organisation ressemble à non-sens à la fois écologique et sportif, ce qui agace Didier Deschamps qui n'a pas manqué de critiquer le choix de la FIFA. « Au-delà du fait que c'est une tendance, l'organisation sur plusieurs pays, là il y a quand même la particularité d'avoir ces trois matches sur le continent sud-américain », assure le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

«Je ne vous cache pas que j'aime bien les choses un peu plus cohérentes»