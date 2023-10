Moqué, Kylian Mbappé a pris sa revanche !

Thomas Bourseau

De par sa disette de buts avec le PSG, Kylian Mbappé a été la cible de moqueries et de trash talk de la part du sélectionneur Ronald Koeman et des supporters des Pays-Bas avant la réception de l’équipe de France vendredi soir (2-1). Buteur à deux reprises, Mbappé a ri en dernier.

Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire du football français vendredi soir à la Johan Cruyff Arena. Pour valider son ticket pour le prochain Euro, l’équipe de France avait besoin d’une victoire. Et notamment grâce à Mbappé, c’est chose faite.

Koeman : «Vous savez, j’ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match»

En effet, par le biais de son doublé face aux Pays-Bas (2-1), Kylian Mbappé a égalé puis dépassé le nombre de buts chez les Bleus de Michel Platini, portant son total à 42 réalisations. Et pourtant, Mbappé restait sur quatre matchs sans le moindre but avec une prestation face à Newcastle en Ligue des champions plus que compliquée (4-1) comme Ronald Koeman n’a pas hésité à le rappeler en conférence de presse d’avant-match. « Nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le résultat maximum pour nous sur ce match ? C’est gagner. Si j’y crois ? Oui, bien sûr. Est-ce que leur équipe est plus développée que la nôtre ? Vous savez, j’ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match ».

Comme leur sélectionneur, les supporters des Pays-Bas ont chambré Mbappé à leur manière

D’ailleurs, à l’énoncé des deux sélections nationales à la Johan Cruyff Arena vendredi soir, il n’y a que pour le nom de Kylian Mbappé que les supporters des Pays-Bas ont fait une ovation avant le coup d’envoi, dans la lignée des propos du sélectionneur Ronald Koeman et son tacle appuyé sur Mbappé en conférence de presse.

Mbappé a ri en dernier

Néanmoins, Kylian Mbappé a eu le dernier rire. En effet, non pas une, mais par deux fois le meilleur buteur de l’histoire du PSG et quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, a trouvé le chemin des filets sur les terres néerlandaises. Kylian Mbappé a eu le dernier rire en égalant puis dépassant le nombre de buts de la légende Michel Platini au passage...