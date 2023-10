Kylian Mbappé se moque d’un adversaire en plein match

Ce vendredi soir, l’équipe de France était à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas. Une rencontre remportée par les joueurs de Didier Deschamps (1-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du PSG a fait trembler les filets adverses, il ne s’est également pas privé pour se moquer d’un joueur des Pays-Bas en plein match.

Après plusieurs matchs de disette au PSG, Kylian Mbappé était attendu pour ce match avec l’équipe de France. Et le capitaine des Bleus n’a pas déçu puisqu’il a inscrit un doublé. Décisif sur le terrain, Mbappé s’est également fait remarquer pour un autre moment lors de ce France - Pays-Bas.

C’est une action juste avant la fin de la première mi-temps qui a beaucoup amusé les internautes. Défendant sur Denzel Dumfries, Kylian Mbappé est alors sanctionné d’une faute par l’arbitre de la rencontre. Le fait est que sur le ralenti, on voit très bien que le joueur de l’équipe de France n’a pas touché celui des Pays-Bas, qui tombe alors tout seul.

‼️😭Mbappe mocks Dumfries after he ‘dives’ at the slightest touch from him. pic.twitter.com/ONAbzfcKgR