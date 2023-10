Mbappé flambe, le vestiaire des Bleus lâche une confidence

Benjamin Labrousse

Ce vendredi soir, l’équipe de France a validé son ticket pour l’Euro 2024 en Allemagne en s’imposant face aux Pays-Bas (1-2). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a répondu présent et a surtout mis fin à une série de quatre matchs sans marquer. Après la rencontre, Adrien Rabiot s’est exprimé à ce sujet.

Il ne fallait surtout pas le provoquer. Avant la rencontre face à la France, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman avait déclaré ne pas craindre Kylian Mbappé, en rappelant notamment la performance inquiétante de l’attaquant du PSG face à Newcastle (défaite 1-4) le 4 octobre dernier. En méforme, l’attaquant parisien a inscrit un doublé ce vendredi soir.

Mbappé auteur d’un doublé ce vendredi soir

Kylian Mbappé a ainsi répondu une nouvelle fois présent en sélection, et a permis aux siens de valider leur qualification pour l’Euro 2024 avec cette victoire (1-2) face aux Pays-Bas. Très en jambes, le capitaine de l’équipe de France aurait même pu inscrire un triplé en fin de match si sa frappe tendue ne s’était pas écrasée sur la barre.

« On en fait des tonnes car c’est Kylian »