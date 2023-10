Deschamps est interpellé par ce crack

Benjamin Labrousse

Auteur de bonnes prestations avec Chelsea en ce début de saison, Malo Gusto a eu la chance d’honorer sa première sélection en équipe de France. Convoqué avec les A afin de pallier la blessure de Jules Koundé, l’arrière droit formé à l’OL est entré en jeu en fin de rencontre face aux Pays-Bas ce vendredi, et il semble avoir apprécié cette première avec les Bleus.

L’équipe de France possède un réservoir de talents hors-normes. Cependant, un poste en particulier a récemment posé quelques interrogations à Didier Deschamps et son staff : celui d’arrière droit. Le sélectionneur français a régulièrement utilisé certains défenseurs centraux dans ce rôle, mais il pourrait avoir (enfin) trouvé son bonheur avec Malo Gusto.

Mbappé fait polémique, Deschamps intervient ! https://t.co/sAZLOwh3Rl pic.twitter.com/aNd2nZSNXw — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Première sélection pour Malo Gusto

Si ces dernières années, Benjamin Pavard (Inter Milan) et Jules Koundé (Barcelone) se sont succédés en tant qu’arrière droit avec l’équipe de France, le jeune Malo Gusto (20 ans) a pu honorer sa première sélection ce vendredi lors de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas (1-2).

« J'espère qu'il y en aura d'autres »