En direct, il retourne sa veste pour Didier Deschamps

Pierrick Levallet

Lourdement critiqué avant la Coupe du monde, Didier Deschamps a réussi à inverser sa tendance au Qatar. Le sélectionneur des Bleus semble de nouveau faire l'unanimité sur le banc tricolore. Nombreux sont ceux qui ont fini par retourner leur veste à l'égard du champion du monde 1998 et 2018, y compris Jérôme Rothen.

«J’avais l’impression que c’était la fin»

« Je pense qu’on ne mesure pas assez la chance qu’on a d’avoir Didier Deschamps. Et moi le premier, parce que même avant la Coupe du monde j’avais été un peu critique de sa façon de gérer certains cas. La Coupe du monde a été belle en terme de résultats, il y avait des choses à dire en termes de jeu, on s’attendait à autre chose. Et en effet, j’avais l’impression que c’était la fin. Même lui, dans sa communication » a confié l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Il a fait du bien à cette équipe de France»