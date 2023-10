«Inadmissible» : Deschamps débarque en direct et pousse un coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Impliqué dans l’ouverture du score de l’Écosse mardi, Eduardo Camavinga n’échappe pas aux critiques au lendemain de la victoire de l’équipe de France (4-1). Ce qui a eu le don d’agacer Didier Deschamps dès le coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus n’hésitant pas à débarquer en direct dans une émission pour monter au créneau.

L’équipe de France a enchaîné mardi contre l’Écosse (4-1) en amical, quatre jours après la victoire aux Pays-Bas (2-1). La soirée avait pourtant mal débuté pour la bande à Deschamps, menée dès la 11e minute après l’ouverture du score de Billy Gilmour en profitant d’une passe en retrait hasardeuse d’Eduardo Camavinga. Si les Bleus l’ont tout de même emporté, la prestation du joueur du Real Madrid a néanmoins fait parler après la rencontre.

« 3, c’est inadmissible. » Quand Didier Deschamps intervient à l’antenne parce qu’il n’est pas d’accord avec la note attribuée par Bertrand Latour à Eduardo Camavinga. 😄🎥 @lequipedusoir pic.twitter.com/ddHYA63JmZ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 18, 2023

« De quel droit on met un 3 ? »

Dans L’Équipe du Soir , Eduardo Camavinga a notamment écopé de la note de 3 par le correspondant de la chaîne Bertrand Latour présent à Lille. Proche de lui, Didier Deschamps n’a pas pu s’empêcher de venir au micro pour défendre son joueur. « 3, c’est inadmissible. De quel droit on met un 3 ? », s’est emporté le sélectionneur des Bleus , admettant mettre la note de 5 à l’ancien Rennais.

« Vous êtes sévères, trop sévères »