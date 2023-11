Algérie : Il lâche l’équipe de France et vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Algérie ou France ? Amine Gouiri a fait face à un gros dilemme l'été dernier. Mais après avoir défendu les couleurs de l'hexagone lors du dernier Euro espoirs, le joueur du Stade Rennais a pris la décision de défendre les couleurs de l'Algérie. Ce vendredi, l'attaquant est revenu, plus en détails, sur cette décision.

Convoqué cet été par les Bleuets pour participer au dernier Euro espoirs, Amine Gouiri a pris la décision de ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Natif de Bourgoin-Jallieu, l'attaquant du Stade Rennais a tranché pour l'Algérie, le pays de ses parents. Un choix mûrement réfléchi sur lequel il est revenu ce vendredi.

« J'ai eu envie de représenter tout ça »

« Je n'avais pas pris ma décision sinon je l'aurais annoncée bien avant (lors de l’Euro espoirs cet été). J'ai beaucoup réfléchi pendant l'été, avec mes agents, mes amis, mon entourage... J'ai pesé le pour et le contre et je suis arrivé à cette décision. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance pour l'Algérie. Ce sont mes origines, le pays de ma famille... C'est un pays que je connais bien puisque j'y suis allé régulièrement depuis que je suis tout petit. C'est aussi une sélection que j'ai beaucoup suivie, et j'ai toujours aimé cette passion qu'il y a pour le football. J'ai eu envie de représenter tout ça » a confié Gouiri dans les colonnes de L'Equipe.

Gouiri dévoile le rôle de Belmadi