Équipe de France : L’Euro approche, cette star veut sa revanche !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (20 ans) a connu sa première désillusion avec la sélection anglaise à cause de l’équipe de France à la dernière Coupe du monde. A l’approche de l’Euro, le milieu de terrain du Real Madrid a annoncé ses ambitions importantes et s’est projeté sur le prochain Mondial en 2026.

En décembre dernier, l’équipe de France éliminait l’Angleterre en quart de finale de Coupe du monde après un match fou et notamment un penalty manqué par le capitaine des Three Lions : Harry Kane (2-1). Ayant pris part à cette déconvenue, Jude Bellingham espère rectifier le tir lors des prochaines compétitions internationales avec la sélection anglaise.

«J'espère cinq Ligues de champions, un Euro et, peut-être, une Coupe du monde»

Invité à s’exprimer sur ses accomplissements espérés lors des cinq prochaines années. Et force est de constater que l’équipe de France de Kylian Mbappé se dresse en travers de ses aspirations. C’est en effet ce qu’il a confié à L’Équipe et France Football . « J'espère cinq Ligues de champions, un Euro et, peut-être, une Coupe du monde. Je suis toujours le plus optimiste possible. Je ne vois pas l'intérêt de jouer en pensant que nous allons perdre ».

«Il faut participer à chaque compétition chaque année en pensant pouvoir la gagner»