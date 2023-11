Surprise, le boss du PSG a bouclé un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG aurait bouclé une opération avec le Beşiktaş si l'on en croit la publication d'Hasan Arat. Ce responsable s'est rendu à Doha, ces dernières heures, pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, actuel président du PSG. Plusieurs accords auraient été trouvés, notamment sur le transfert d'un joueur dont le nom n'a pas filtré.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier prochain et les dirigeants du PSG travaillent en coulisses pour tenter de boucler certaines informations. Du côté des arrivées, un milieu de terrain serait attendu, voire un latéral gauche. Mais le club de la capitale devrait en profiter pour se séparer de certains éléments superflus. Mis au placard depuis le dernier mercato estival, Hugo Ekitike devrait être l'un des premiers à quitter le PSG.

Al-Khelaïfi a bouclé une opération à Doha

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a déjà commencé à se pencher sur ce mercato, tout comme Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est entretenu longuement avec Hasan Arat. Sur Instagram , ce candidat à la présidence du Besiktas a annoncé qu'un accord avait été trouvé pour le transfert d'un joueur. « Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain FC et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş JK et le Paris Saint-Germain FC » peut-on lire sur le réseau social. Aucun détail n'a été dévoilé au sujet de l'identité de ce joueur.

Un partenariat avec le Beşiktaş