PSG : L’Arabie Saoudite lâche ses vérités sur Mbappé

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le feuilleton Kylian Mbappé a encore une fois fait énormément parlé. Bien évidemment, l’attaquant du PSG s’est retrouvé associé au Real Madrid, mais plus étonnant, il a été question d’un intérêt de l’Arabie Saoudite. Les Saoudiens étaient visiblement prêts à faire des folies selon les rumeurs. Mais voilà que la vérité serait bien différente concernant ce dossier Mbappé.

Ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025 cet été, Kylian Mbappé s’est retrouvé sanctionné par le PSG. Mis à l’écart, le Français semblait alors plus proche que jamais d’un départ. Le club de la capitale était prêt à se séparer de son joyau. Dans ces conditions, on imaginait alors Mbappé rejoindre le Real Madrid. Mais un autre acteur s’était invité à la fête : l’Arabie Saoudite. En effet, cet été, on avait évoqué un intérêt d’Al-Hilal pour Kylian Mbappé. Les Saoudiens étaient même prêts à tout pour avoir le joueur du PSG puisqu’on parlait d'un salaire annuel de 700M€.



Aucun intérêt de l’Arabie Saoudite pour Mbappé

L’Arabie Saoudite était-elle vraiment intéressée par Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival ? Président de la fédération saoudienne, Saad Al Lazeez a fait une grande annonce sur l’attaquant du PSG. Rapporté par le compte X, ActuSPL , il a assuré : « Ni nous (le programme de recrutement), ni Al-Hilal n'avons négocié avec Kylian Mbappé ».

Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

Au final, Kylian Mbappé est resté au PSG lors du dernier mercato estival et a été réintégré au groupe de Luis Enrique après sa sanction. Il n’empêche que son avenir est encore loin d’être résolu. En effet, le Français est entré dans sa dernière année de contrat et si cela reste en l’été, il partira donc libre à l’issue de cette saison. Mbappé rejoindra-t-il alors le Real Madrid à l’été 2024 ? Les conditions pourraient enfin être réunies, mais pour le moment, rien n’est encore acté. Et pour l’avenir de Kylian Mbappé, il ne faut également pas écarter la possibilité qu’il prolonge à nouveau avec le PSG. A suivre…