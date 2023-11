Mercato : L’OM se lance dans un nouveau deal

Axel Cornic

Pablo Longoria semble vouloir retenter sa chance pour une piste estivale qui n’a pas abouti et aurait approché la Lazio tout récemment, pour se renseigner au sujet de Daichi Kamada. Ce dernier avait préféré poser ses valises à Rome plutôt qu’à l’Olympique de Marseille, mais ce choix ne s’avère pas vraiment payant, puisqu’il ne joue que très peu.

Ancien recruteur et directeur sportif, Pablo Longoria garde toujours un œil sur le mercato et une nouvelle occasion semble s’être dessinée depuis quelques jours. Suivi lors du dernier mercato, Daichi Kamada rencontre en effet des difficultés à la Lazio et l’OM pourrait bien avoir une deuxième chance.

Kamada n’y arrive pas à la Lazio

Plusieurs médias en Italie ont laissé entendre que le Japonais ne serait pas vraiment apprécié par Maurizio Sarri à la Lazio. De plus, ses pépins physiques ainsi que sa participation à la Coupe d’Asie des nations cet hiver, ne semblent pas vraiment plaire au sein du club romain.

L’OM repense à lui