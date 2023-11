Le prochain transfert de l'OM déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'active déjà en coulisses. Alors que l'arrivée de Medhi Benatia au poste de directeur sportif semble plus imminente que jamais, les premiers dossiers chauds vont rapidement se présenter sur son bureau. Des renforts sont attendus durant le mois de janvier à Marseille, et un ailier pourrait bien être recherché.

En coulisses, ça bouge déjà à l'OM alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Pour commencer, le club phocéen va nommer un nouveau directeur sportif qui viendra remplacer numériquement Javier Ribalta, à savoir Medhi Benatia. Et le futur dirigeant de l'OM va rapidement devoir se mettre au travail.

Un ailier attendu à l'OM ?

En effet, après une première partie de saison décevante, marquée notamment par un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, des renforts sont attendus. Et si le poste de latéral gauche est ciblé, avec la quête d'une doublure de Renan Lodi, la priorité pourrait bien être de dénicher un ailier. Et pour cause, dans le secteur offensif, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa ne donnent pas satisfaction tandis qu'Ismaïla Sarr a vu son rendement chuter au fil des matches. Azzedine Ounahi et Amine Harit ont ainsi été essayé au poste d'ailier gauche. Sans grande réussite.

Plusieurs pistes circulent déjà

C'est ainsi que plusieurs options circulent déjà. La piste menant à Hirving Lozano révélée par la presse mexicaine a de quoi séduire. L'ancien joueur du Napoli réalise un début de saison intéressant avec le PSV Eindhoven, club qu'il a rejoint cet été. Néanmoins, la piste menant à Fabio Vieira semble plus abordable. Peu utilisé par Arsenal, le Portugais pourrait donc chercher une porte de sortie sous la forme d'un prêt pour obtenir du temps de jeu. Enfin, la dernière solution, qui est également la plus abordable sur le plan économique, mène à Luis Henrique. L'ailier brésilien, dont le prêt à Botafogo s'achève le 31 décembre, va revenir à l'OM cet hiver. Et Gennaro Gattuso pourrait lui donner sa chance compte tenu du fait qu'il possède un profil inédit dans son effectif. Quoi qu'il en soit, il a fort à parier que le club phocéen recrute un nouvel ailier cet hiver.