Un joueur arrive à l’OM, il annonce un flop

Prêté 18 mois à Botafogo par l'OM, Luis Henrique va faire son retour le 1er janvier prochain à La Commanderie. Et pour cause, les conditions n'ont pas été remplies pour que son option d'achat devienne obligatoire. Il faut dire que l'ailier brésilien a très peu joué ces dernières semaines, mais au Brésil, on dément qu'il s'agisse d'une stratégie pour ne pas activer l'option d'achat.

En quête de renforts offensifs en vue du mercato d'hiver, l'OM pourrait voir d'un bon œil le retour de Luis Henrique dont le prêt de 18 mois à Botafogo prend fin le 31 décembre. Son avenir reste incertain, mais son profil pourrait toutefois correspondre aux besoins de Gennaro Gattuso. Et surtout, il s'agirait d'un renfort à moindre coût. Un atout non négligeable.

L’OM tient déjà son premier renfort de l’hiver https://t.co/xATO8E0Hsr pic.twitter.com/8AmHopd3KW — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Luis Henrique moins utilisé, une stratégie de Textor ?

Le prêt de Luis Henrique s'accompagnait pourtant d'une option d'achat avoisinant les 6,5M€. Une option d'achat qui ne sera pas levée, et pour cause, afin qu'elle devienne obligatoire, il fallait que l'ailier brésilien prenne part à au moins 50% des minutes disputées par Botafogo en championnat cette année. Et bien qu'il reste encore quatre journées à jouer, il est déjà acté que la condition ne sera pas remplie. Il faut dire qu'après une première partie de saison durant laquelle il aura beaucoup jouer, Luis Henrique se contente de bouts de matches depuis le mois de septembre. Difficile de ne pas y voir une manœuvre de John Textor, propriétaire de l'OL, mais également de Botafogo, afin d'éviter de payer les 6,5M€ de l'option d'achat. Néanmoins, Gilberto Perez Giba, suiveur du club pour le quotidien O Globo , pense plutôt que les raisons pour lesquelles Luis Henrique ne joue pas sont essentiellement sportives.

«La réalité est qu'il n'a jamais joué à un niveau qui permettrait de critiquer les choix du coach»