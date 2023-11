Le boss de l’OL fait un sale coup, l’OM perd 6,5M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Botafogo jusqu'au 31 décembre prochain, Luis Henrique devrait faire son retour à l'OM puisque les conditions à remplir pour activer son option d'achat ne seront pas remplies. Il fallait que l'ailier brésilien dispute au moins 50% des minutes en championnat. Ce qui ne sera pas le cas. Il faut dire que Luis Henrique a très peu joué ces dernières semaines. Suffisant pour y voir une manœuvre de John Textor ?

L'OM s'apprête à récupérer Luis Henrique. Prêté durant l'été 2022 à Botafogo pour 18 mois, l'ailier brésilien va faire son retour le 1er janvier prochain à La Commanderie. La question est désormais de savoir si les Marseillais vont décider de le conserver ou feront tout pour le vendre.

Textor négocie avec l'OM pour Luis Henrique

Selon les informations de La Provence , l'OM est en pleine réflexion à ce sujet. Et pour cause, le profil de Luis Henrique peut correspondre aux besoins de Gennaro Gattuso qui cherche un renfort dans le couloir gauche. Dans le même temps, bien qu'il s'agirait d'un renfort à moindre coût, un transfert permettrait également de renflouer les caisses. Et John Textor, propriétaire de l'OL mais également de Botafogo, négocierait un transfert.

Une stratégie pour ne pas payer l'option d'achat ?

Cependant, l'homme d'affaires américain refuse de payer les 6,5M€ correspondant à l'option d'achat de Luis Henrique. Et cela tombe bien puisque les conditions ne seront pas remplies pour lever cette option compte tenu du fait que l'ailier brésilien n'aura pas disputé 50% des minutes jouées par son club en championnat. Et pour cause, Luis Henrique joue très peu ces dernières semaines et se contente de bouts de matches en championnat. Difficile de ne pas y voir une stratégie du club brésilien afin de ne pas avoir à payer l'option d'achat et négocier un prix inférieur avec l'OM pour un transfert du natif de João Pessoa.