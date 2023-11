L’OM tient déjà son premier renfort de l’hiver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Botafogo durant l'été 2022, Luis Henrique devrait faire son retour à l'OM cet hiver. Et pour cause, son prêt s'achève le 31 décembre et il est d'ores et déjà acté que le Brésilien ne disputera pas 50% des rencontres avec son club cette année, condition sine qua non pour que son option d'achat soit levée. Et ce retour pourrait rendre des services à Gennaro Gattuso.

Quoi qu'il advienne d'ici la trêve hivernale, la première partie de saison de l'OM aura été très agitée en coulisses, mais surtout décevante sur le plan sportif. Par conséquent, le club phocéen compte se renforcer cet hiver comme l'a déjà fait savoir Pablo Longoria. Mais les moyens financiers mis à sa disposition seront limités.

Luis Henrique de retour à l'OM cet hiver ?

C'est la raison pour laquelle un retour au sein de l'effectif pourrait être très bien vu à l'OM. En effet, comme le rappelle La Provence , Luis Henrique est attendu à La Commanderie dès le 1er janvier prochain. Son prêt d'un an et demi à Botafogo prend fin et il est déjà acté qu'il n'aura pas pris part à 50% de minutes disputées par son club, condition indispensable pour rendre son option d'achat obligatoire.

Une solution dans le couloir gauche

Et alors que le Brésilien n'a pas laissé un souvenir impérissable lors de son premier passage à l'OM, Gennaro Gattuso pourrait être tenté de le conserver. Et pour cause, son profil n'existe pas au sein de son effectif et personne ne s'est imposé dans le couloir gauche de l'attaque marseillaise. Luis Henrique a donc un coup à jouer.