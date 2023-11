Mercato : L’OM va retenter un coup à la Guendouzi ?

Arnaud De Kanel

En quête de sang neuf pour la deuxième partie de saison, l'OM ciblerait déjà un joueur en la personne de Fabio Vieira. En manque de temps de jeu à Arsenal, le Portugais pourrait se relancer dans la cité phocéenne. Pablo Longoria n'est pas dupe, il veut certainement profiter de ses excellentes relations avec les dirigeants des Gunners avec lesquels il avait notamment négocié l'arrivée de Mattéo Guendouzi, mais pas que.

L'OM peut encore sauver sa saison. Cela passera par un gros sursaut d'orgueil mais également par un recrutement adéquat lors du mercato hivernal. Le club phocéen pêche particulièrement dans le secteur offensif à cause d'un manque de technique flagrant. Pour corriger ce défaut, Pablo Longoria souhaiterait boucler un deal avec un 'club ami', Arsenal.

Mercato : Un renfort débarque à l’OM, annonce imminente https://t.co/aiPODP766v pic.twitter.com/y2c8Fa4cwC — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Fabio Vieira (Arsenal) dans le viseur de l'OM

Après avoir démenti l'information dans un premier temps, La Minute OM a confirmé l'intérêt de l'OM concernant Fabio Vieira. Barré par la concurrence à Arsenal, le milieu de terrain offensif portugais pourrait se relancer à Marseille sous les ordres d'un Gennaro Gattuso qui aura besoin d'un joueur comme lui notamment pendant la CAN avec l'absence d'Amine Harit. Un transfert qui ne serait pas sans rappeler ceux de Mattéo Guendouzi ou encore William Saliba.

Arsenal prête à l'OM, c'est une habitude