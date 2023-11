Mercato : Ça bouge à l’OM, une offre va arriver

Arnaud De Kanel

L'OM nage en eaux troubles depuis le début de la saison. Le climat d'instabilité n'a jamais été aussi grand que depuis le départ de Jacques Henri Eyraud. En pleine tempête, le club phocéen pourrait même perdre un élément prochainement puisque Pape Gueye intéresserait un club turc d'après la presse locale.

Marcelino puis Gennaro Gattuso, rien n'y fait pour l'OM qui n'arrive pas à lancer sa saison. Perturbé par la fronde menée par ses propres supporters, le club phocéen est en crise. Le mercato estival est pour l'instant un échec cuisant et l'effectif parait encore plus faible que celui de la saison dernière. Suspendu par le TAS, Pape Gueye fera son retour le 10 décembre et il offrira une nouvelle solution à Gennaro Gattuso qui en a bien besoin. Pour autant, le Sénégalais pourrait décider de faire faux bond.

Mercato : Un renfort débarque à l’OM, annonce imminente https://t.co/aiPODP766v pic.twitter.com/y2c8Fa4cwC — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Fenerbahçe s'intéresse à Pape Gueye

Eloigné des terrains professionnels depuis le début de la saison en raison de sa suspension suite au litige de son transfert à Watford, Pape Gueye attise tout de même les convoitises. D'après le journaliste Ömer Necati Albayrak du média Fanatik , l'international sénégalais intéresserait Fenerbahçe.

Une offre dès janvier ?

En fin de contrat en juin 2024, Pape Gueye sera libre de discuter avec le club de son choix au mois de janvier comme lui autorise le règlement. Ainsi, Fenerbahçe pourrait passer à l'offensive avant que l'OM ne parvienne à prolonger son contrat. Le club phocéen va devoir s'activer pour éviter de voir partir son joueur sans indemnité de transfert.