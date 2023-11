Transferts : Jackpot annoncé pour Griezmann, il peut réaliser son rêve

Arnaud De Kanel

En grande forme depuis le début de la saison, Antoine Griezmann brille sous le maillot de l'Atletico Madrid. A 32 ans, l'international français continue de faire lever les foules et de faire saliver les grands clubs. Il pourrait finir en beauté en rejoignant un club qui le fait rêver, à savoir Manchester United, et qui pourrait lui offrir le triple de son salaire.

Antoine Griezmann est en mission en ce début de saison. Avec Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore Jude Bellingham, il fait parti des joueurs qui font très bonne impression et qui se détachent dans la course au Ballon d'Or. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Atletico Madrid, il dispose d'une clause libératoire de 25M€ qu'aimerait lever Manchester United, un club qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance.

Mbappé et Deschamps entrent dans l’histoire, Riolo hallucine https://t.co/TB55rZCQgN pic.twitter.com/sfqpnIfLZM — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Manchester United veut tripler le salaire de Griezmann

D'après les informations d' El Nacional , Manchester United songerait sérieusement à recruter Antoine Griezmann l'été prochain. A 25M€, c'est presque cadeau pour les Red Devils qui n'auraient plus qu'à se mettre d'accord avec le joueur de l'Atletico Madrid pour le signer. Avec la possible économie réalisée grâce à la clause libératoire de l'homme à tout faire de Didier Deschamps et de Diego Simeone, les Red Devils souhaiteraient donc compenser en lui offrant un salaire de 21M€ par saison, soit le triple de ce qu'il perçoit actuellement. Cette proposition pourrait le faire réfléchir.

Griezmann est un fan des Red Devils