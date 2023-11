Transferts : Le PSG refroidi d’emblée par un cadre de Deschamps ?

Arnaud De Kanel

Devenu titulaire indiscutable depuis la dernière Coupe du monde, Dayot Upamecano s'est affirmé comme un cadre de Didier Deschamps. Actuellement au Bayern Munich, le défenseur central n'a jamais évolué en Ligue 1. Mais visiblement, cela ne semble pas le déranger car il n'est pas contre l'idée de passer toute sa carrière à l'étranger. Seul club français à pouvoir se l'offrir, le PSG sait à quoi s'en tenir.

Dayot Upamecano s'est installé durablement en équipe de France. Malgré des débuts compliqués, le défenseur du Bayern Munich a inversé la tendance grâce à ses excellentes performances lors de la Coupe du monde au Qatar. Un an plus tard, Didier Deschamps continue de lui faire confiance. Interrogé sur la suite de sa carrière, il ne se voit pas rejoindre la Ligue 1, et donc le PSG, pour le moment.

«On a pris la bonne décision avec ma mère»

Passé par Salzbourg et Leipzig, Dayot Upamecano évolue au Bayern Munich depuis deux ans. Comme de nombreux internationaux tricolores à l'image d'Antoine Griezmann ou Théo Hernandez, il n'a jamais évolué en Ligue 1 puisqu'il a quitté Valenciennes en U19. Il ne regrette rien et n'exclut pas la possibilité de ne jamais jouer en France.

«Si c’était à refaire, je ne changerais rien»