Alerte au PSG, Deschamps se prononce sur un sujet sensible

Buteur samedi soir avec l'équipe de France pour sa toute première sélection, Warren Zaïre-Emery a néanmoins été contraint d'abandonner ses partenaires sur blessure. Le jeune milieu de terrain du PSG sera donc éloigné des terrains pour plusieurs semaines, et Didier Deschamps a donné de ses nouvelles.

Warren Zaïre-Emery a décidément vécu une drôle de soirée samedi pour sa première en équipe de France, face à Gibraltar (14-0). Le jeune milieu de terrain du PSG, âgé de seulement 17 ans, a inscrit son premier but en sélection au quart d'heure de jeu, mais s'est blessé sur cette action et a été immédiatement remplacé par Youssouf Fofana.

Deschamps annonce plusieurs semaines d'absence

Au micro de Téléfoot dimanche, Didier Deschamps a fait le point sur cette blessure de Zaïre-Emery : « Il a été en urgence passer des examens pour écarter l’hypothèse de la fracture (…) Cela reste une blessure importante qui va demander, même s’il est jeune et en pleine forme, plusieurs semaines », précise le sélectionneur de l'équipe de France. Zaïre-Emery va donc manquer les prochains matchs du PSG et notamment le choc contre Newcastle en Ligue des Champions.

« Cela aurait pu être plus grave »