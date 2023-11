Le PSG balance sur Zaïre-Emery, c’est surprenant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine bourre cette saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery vient d'ailleurs d'honorer sa première sélection en équipe de France. Et Zoumana Camara, son ancien mentor chez les U19 du club de la capitale, révèle le seul véritable défaut du jeune crack parisien. Et c'est inattendu...

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery bluffe tout le monde cette saison ! Le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG sous les ordres de Luis Enrique, et il a même honoré samedi soir sa première sélection en équipe de France avec un premier but sous le maillot bleu, dans le festival face à Gibraltar (14-0). Le phénomène Zaïre-Emery continue donc son ascension à vitesse grand V dans le football français, et cela ne surprend pas vraiment Zoumana Camara, son ex-entraîneur chez les U19 du PSG.

Équipe de France : Coup dur pour Zaïre-Emery et le PSG, un soutien inattendu arrive https://t.co/LFMkTZubHm pic.twitter.com/p7PUpToB5b — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Si je devais lui donner un défaut... »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l'ancien défenseur du PSG a livré son sentiment personnel sur Warren Zaïre-Emery : « Si je devais lui donner un défaut, c’est de ne pas avoir fait les petites bêtises qu’il aurait dû faire à son âge, qu’on ne puisse pas lui dire Non, ne fais pas ça. On a tellement peur qu’il soit trop concentré, trop sérieux pour son âge, qu’on se dit qu’il serait mieux qu’il se libère et qu’il se laisse aller un peu plus, quitte à faire des conneries », explique Camara.

« On ne le changera pas »