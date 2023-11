Mbappé est choqué par un crack du PSG

Jean de Teyssière

À quelques encablures de la promenade des Anglais, l'équipe de France s'est offert une véritable promenade de santé, à Nice, face à Gibraltar, lors de la neuvième journée des qualifications pour l'Euro 2024 (14-0). Le record de 1995, 10-0, a été pulvérisé par les partenaires de Kylian Mbappé. Le point noir de la soirée fut la sortie sur blessure de Warren Zaïre-Emery, qui a encore choqué Mbappé par ses performances.

Kylian Mbappé a inscrit 300 buts en carrière à 24 ans seulement, mais peut encore être choqué par ce qu'il voit sur le terrain. Visiblement, son coéquipier en club et désormais en sélection, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner le capitaine des Bleus. Car malgré sa sortie sur blessure dès la 18ème minute après son but, le milieu de terrain du PSG a montré une facilité déconcertante. À évidemment mettre en relief avec l'inexistante opposition du soir.

«Je sais ce que ça fait de commencer tôt et ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait»

Interrogé par TF1 , le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a semblé avoir été impressionné par les débuts en sélection de Warren Zaïre-Emery, qui n'a eu besoin que de 16 minutes pour inscrire son premier but avec les Bleus : « Il est prêt ! Jouer comme ça pour sa première sélection, jouer son jeu, c'est ça sa plus grande force. Je sais ce que ça fait de commencer tôt et ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait et il faut valoriser ça. »

«On doit l'accompagner sur le terrain et le protéger en dehors»