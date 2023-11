Le projet XXL du PSG va être relancé !

Alexis Brunet

Pour pousser encore plus loin sa croissance, le PSG voudrait acheter le Parc des Princes, afin de pouvoir y réaliser des travaux d'agrandissement. Pour mener à bien un tel projet, le club de la capitale devra se mettre d'accord avec la mairie de Paris. Pour le moment, les relations sont plutôt froides entre les deux parties, mais les négociations pourraient reprendre prochainement.

Le PSG joue toutes ses rencontres à domicile au Parc des princes. Un stade mythique, mais pas forcément immense. L'enceinte parisienne ne dispose que d'un peu plus de 48 000 places, alors que le Groupama Stadium de Lyon en possède presque 60 000, et le Vélodrome de Marseille 67 000. Le club de la capitale voudrait donc changer cela.

Le PSG rêve d'un immense projet pour le Parc des princes

D'après les informations de L'Équipe , le PSG songerait depuis un certain moment à des travaux d'agrandissement du Parc des princes. Le club de la capitale, aidé par les cabinets d’architectes Pierre Ferret et Populous, réfléchit à un projet moderne, ambitieux et luxueux. On parle notamment d'un toit, ou bien encore d'une pelouse rétractable. La capacité du stade passerait de 48 000 spectateurs à 57 000, avec une hausse du nombre de places VIP. Pour réaliser tous ces travaux, cela coûtera cher au champion de France, car le projet pourrait atteindre le milliard d'euros.

Le PSG pourrait reprendre les négociations avec la mairie de Paris