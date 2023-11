Mercato : Un «joueur de classe mondiale» a échappé au PSG

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts offensifs lors du dernier mercato estival, le PSG avait exploré plusieurs pistes, notamment celle menant à Johan Bakayoko. Une opération qui n’a finalement pas vu le jour et l’ailier âgé de 20 ans est resté au PSV Eindhoven. Selon son coéquipier en sélection Romelu Lukaku, l’international belge a un brillant avenir devant lui.

Cet été, 11 nouveaux joueurs sont venus renforcer l’effectif du PSG. 12, si l’on ajoute Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Ce qui n’a pas été le cas de Johan Bakayoko. Plusieurs sources évoquaient un intérêt du club de la capitale pour le jeune ailier âgé de 20 ans. Il n’a finalement pas bougé et est resté au PSV Eindhoven, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Le PSG a opté pour Barcola plutôt que Bakayoko

Le PSG avait ciblé Johan Bakayoko en cas d’échec dans le dossier Bradley Barcola, qui a été recruté en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€. L’international belge (8 sélections) quant à lui continue d’enchaîner les bonnes performances sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec qui il a inscrit 3 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Dans un entretien accordé à PSV TV , Romelu Lukaku s’est d’ailleurs exprimé sur Johan Bakayoko, à qui il prédit un grand avenir.

«Je pense vraiment qu’il sera meilleur que moi»