 Le PSG ne l’a pas recruté, il va faire un heureux

Thomas Bourseau

Johan Bakayoko semble avoir été une piste sérieuse du PSG cet été selon la presse néerlandaise. Un budget de 25M€ aurait même été prévu pour l’international belge. Mais Bradley Barcola a finalement débarqué, fermant ainsi le dossier Bakayoko. Ce qui pourrait faire les affaires de Liverpool cet hiver.

En toute fin de mercato, il a été régulièrement question d’une éventuelle arrivée de Johan Bakayoko du côté du PSG. Eindhovens Dagblad expliquait même que le Paris Saint-Germain aurait été prêt à investir jusqu’à 25M€ afin de recruter l’ailier de 20 ans du PSV Eindhoven.

Le PSG a attiré Barcola et a fermé la porte pour Bakayoko

Néanmoins, le média néerlandais affirmait que cette piste allait seulement être considérablement explorée par le comité de direction du PSG si et seulement si le transfert de Bradley Barcola ne se concrétisait pas. Jeudi, le Paris Saint-Germain annonçait le recrutement de Barcola après un accord trouvé avec l’OL.

Un buteur débarque au PSG, une offre de 95M€ a tout changé https://t.co/YrMs5zXrpK pic.twitter.com/oWoXHtlENk — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Bakayoko à Liverpool en janvier ? Voici la condition